Sono stati alcuni vicini, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, a mettere in salvo una donna che si era rifugiata sul balcone dopo un incendio divampato all'interno della sua abitazione a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. I vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l'area. La donna è stata affidata alla cure del personale sanitario del 118.





