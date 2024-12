Danneggiato a Ischia il bus del Casarano Calcio

Risveglio amaro per la comitiva del Casarano Calcio stamattina ad Ischia: il bus che ha portato sull'isola squadra e dirigenti pugliesi è stato preso a sassate in un parcheggio e numerosi vetri sono finiti in frantumi. Il bus era sbarcato ieri in vista della partita in programma oggi pomeriggio tra la compagine pugliese e l'Ischia Calcio, valevole per il campionato di serie D girone H in cui militano le due squadre. Stamattina poi la brutta sorpresa quando l'autista ed il magazziniere della società salentina hanno trovato il bus vandalizzato; l'episodio si sarebbe verificato qualche ora fa, in un'area di sosta autorizzata a poca distanza dall'hotel dove soggiorna la comitiva del Casarano.

L'Ischia Calcio, con una dichiarazione del suo presidente Pino Taglialatela, ha subito condannato l'accaduto prendendo le distanze dagli autori del gesto ed esprimendo piena solidarietà alla società calcistica pugliese. Sul danneggiamento nel frattempo indagano gli agenti del commissariato isolano della Polizia.



