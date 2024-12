Calcio: Bari senza idee affonda al San Nicola con il Sudtirol

Con una rete di El Kaouakibi al 90' il Sudtirol ha espugnato il San Nicola (0-1), costringendo il Bari al secondo stop consecutivo. Il successo degli altoatesini è stato costruito con una prestazione fin dai primi minuti segnata da buona intensità e idee offensive, mentre l'undici di Longo è apparso senza mordente e con i reparti a tratti sfilacciati.

Gli ospiti, schierati in maniera accorta e prudente da Castori, si sono resi pericolosi nel primo tempo con Odogwu e Merkaj, mentre i biancorossi hanno sprecato un buon contropiede con Novakovich. Nella ripresa, nonostante i cambi, il Bari non ha avuto la forza per imporre la propria supremazia territoriale, ha avuto il suo portiere Radunovic spesso protagonista di interventi decisivi e allo scadere ha subito il gol del laterale marocchino, una vera doccia fredda per i 14mila che hanno gremito lo stadio barese.

Vicari e compagni dovranno ora recuperare in fretta morale e brillantezza perduta, dal momento che sono attesi dalla complessa trasferta di Santo Stefano al Barbera contro il Palermo.



