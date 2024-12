Rubarono in casa di anziana ad Avellino, coppia arrestata

Si era spacciato per dipendente della società che fornisce gas per mettere a segno un furto in casa di una 86enne di Avellino. Le indagini della Squadra Mobile del capoluogo irpino, coordinate dalla Procura di Avellino, hanno consentito di individuare un 64enne residente in provincia di Torino, e la sua complice, una donna di 62 anni. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti ai domiciliari. L'uomo una volta all'interno dell'abitazione si era impossessato di 4.600 euro in contanti oltre a vari gioielli di ingente valore: dovendo procedere alla sostituzione del liquido dei termosifoni, aveva convinto l'anziana a depositare in un luogo sicuro denaro e oggetti preziosi che poi la complice aveva prelevato. La stessa coppia, è emerso dalle indagini, aveva messo a segno furti analoghi a Foggia e Bari.



