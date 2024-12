Questore Taranto a tifosi, 'no violenza per crisi societaria'

"Io raccomando a tutti i tifosi che, pur nella passione che caratterrizza il legame alla propria squadra di calcio e non solo, di estrinsecare questa passione in una maniera che sia civile e non violenta e che, dunque, non comporti disagi e conseguenze negative per tutta la comunità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. E in questo posso garantire l'impegno mio, di tutte le strutture che dipendono da me, affinchè eventuali deviazioni siano adeguatamente perseguite e sanzionate". E' l'appello alla tifoseria ionica lanciato dal Questore di Taranto Davide Sinigaglia, durante la conferenza stampa convocata per tracciare il consuntivo di fine anno, dopo la sassaiola contro il bus della squadra rossoblù di qualche giorno fa e i manifesti apparsi in città contro sindaco, vice sindaco e presidente della società che milita nel campionato di serie C.

Una situazione di tensione che si è creata per la mancata definizione della cessione del Taranto Calcio al gruppo Apex Capital Global LLC.

Il Questore ha rivolto anche una raccomandazione alla cittadinanza a proposito dell'usanza di esplodere petardi e fuochi d'artificio per festeggiare l'arrivo del nuovo anno affinchè "si faccia uso escusivamente di artifizi pirotecnici acquistati attraverso le reti ufficiali, che rispondano alle caratteristiche previste dalle normative di settore. Vorremmo evitare a fine anno - ha aggiunto - di tracciare bilanci di ferimenti e lesioni causate dall'impiego di artifizi pirotecnici illegali, il cui effetto dal punto di vista della deflagrazione è sconosciuto anche a chi li utilizza".

Sinigaglia ha parlato della diffusione di reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti, un "fenomeno costante - ha detto - che noi monitoriamo e contrastiamo. In generale, registriamo un aumento di alcune tipologie di reati predatori, di furti in particolare, ma anche su questo stiamo orientando il nostro apparato preventivo e di controllo del territorio", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA