Questore provincia BAT, 'a gennaio altri 60 agenti ad Andria'

"Siamo in un momento per noi davvero magico: aver avuto 60 agenti e averne adesso per gennaio altrettanti a cui si aggiungono giovani funzionari che daranno sostegno alla questura, è importante. Il ministero dell'Interno ci sta dicendo che siamo una questura vera in una provincia vera, fatta e finita e ci sta dando grande attenzione". Lo ha detto il questore di Barletta-Andria-Trani, Alfredo Fabbrocini, nel corso di una conferenza stampa indetta per presentare i nuovi innesti in organico a annunciare l'arrivo di altri 60 poliziotti.

Nello specifico, il vicequestore Francesca Falco dirigerà l'ufficio anticrimine, il vicequestore Mariangela Sciancalepore l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, il commissario Giacinto Carelli la Digos, il vicequestore aggiunto Pasquale Cusano si occuperà del commissariato di Barletta e il commissario capo Andrea Ferrario di quello di Canosa di Puglia.

"Quando la questura sarà al completo saremo 300 per una provincia di 400mila abitanti: la collaborazione dei cittadini diventa fondamentale perché altrimenti da soli non ce la potremmo fare", ha continuato Fabbrocini spiegando che "è importante chi sceglie di giocare con noi, di far capire che la malavita ha perso consenso e che tutti tifano per la squadra Stato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA