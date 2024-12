Picchia la compagna e la costringe a prostituirsi, arrestato

Avrebbe picchiato più volte la propria compagna 30enne, anche con un bastone, per costringerla a prostituirsi. Per questo la polizia ha arrestato e portato in carcere un cittadino rumeno di 37 anni, pregiudicato, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trani su richiesta della procura. L'uomo è accusato di lesioni, atti persecutori e sfruttamento della prostituzione.

Secondo quanto accertato dalle indagini, lo scorso 12 ottobre una donna rumena di 30 anni fu picchiata con violenza con un bastone mentre si prostituiva nella zona rurale di Terlizzi, in provincia di Bari. La donna riportò varie fratture e lesioni, e restò a lungo in ospedale dove raccontò alla polizia di aver subito un tentativo di rapina da sconosciuti con il volto coperto. Le indagini della squadra mobile di Bari, però, hanno consentito di raccogliere elementi probatori nei confronti del suo compagno.

Dalle indagini, e dall'analisi del cellulare della donna, è emerso infatti che il 37enne costringeva la donna a prostituirsi ricorrendo anche alla violenza fisica e psicologica per sottometterla e controllarla continuamente.



