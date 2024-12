Mamma denuncia, professore ha aggredito mio figlio a scuola

Un professore in servizio presso una scuola media di Lecce è stato denunciato perché avrebbe aggredito in classe, lo scorso 18 dicembre, uno dei suoi studenti di 13 anni. A denunciarlo alla polizia è stata la mamma del ragazzino che ha anche accompagnato suo figlio al pronto soccorso dove gli sarebbe stato diagnosticato uno stato di agitazione.

Secondo quanto denunciato dalla madre, durante la lezione suo figlio avrebbe iniziato a parlare con un compagno e il professore avrebbe preso una sedia minacciandolo di "rompergliela in testa" se non avesse smesso. Poi - sempre secondo il racconto della donna - il docente avrebbe afferrato il figlio "per la gola" e lo avrebbe "scaraventato contro un armadietto minacciandolo che, se l'avesse incontrato per strada, lo avrebbe investito con la sua auto".

Tutto sarebbe accaduto alla presenza di tutti gli altri alunni. Dopo la presunta aggressione, il 13enne e il suo compagno di classe sarebbero andati dalla preside che non avrebbe creduto al loro racconto.



