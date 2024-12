Hydrocracy, idrogeno verde prodotto con intelligenza artificiale

E' in fase avanzata e sta "per produrre i suoi frutti" il progetto Hydrocracy Advanced System, sviluppato dal gruppo Comes di Taranto in collaborazione con atenei italiani quali il Politecnico di Bari, con il lancio sul mercato di un idrolizzatore di piccola taglia altamente efficiente, potenziato dall'intelligenza artificiale, "che consentirà la produzione di idrogeno verde ad alta pressione (100 bar) per soddisfare le esigenze di comunità energetiche rinnovabili fino a un megawatt".

A spiegarlo è stato il ceo di Comes, Vincenzo Cesareo, nel giorno della presentazione dell'edizione numero 17 del calendario aziendale, intitolata "Values", che affronta il tema dei propri valori umani e professionali, maturati in oltre 35 anni di attività come partner tecnico dei maggiori EPC e Gruppi industriali internazionali, in Italia e all'estero, raffigurandoli mediante metafore visive e citazioni che attraversano i secoli.

Tra i valori rappresentati nel calendario Comes 2025, "tre descrivono particolarmente bene - ha sottolineato Cesareo, ex presidente di Confindustria Taranto e presidente della Camera di Commercio Taranto-Brindisi - l'anno appena trascorso: crescita, innovazione, sostenibilità". Crescita che ha riguardato il personale (+20%), i ricavi (+36%), la redditività (Ebidta stimato +20%), gli ordini già acquisiti per il futuro (+ 10%).

Sul fronte dell'innovazione, il 2024 per Comes è stato l'anno del potenziamento della propria sede principale, che cresce di 6500 mq con nuovi spazi per gli uffici, nuove linee produttive per la meccanica di precisione, nuove linee di manutenzione delle navicelle delle pale eoliche, e nuovi locali destinati alla ricerca Hydrocracy di Comes sull'idrogeno verde, che compie 10 anni.

Quanto alla sostenibilità, l'azienda è impegnata nel completamento del nuovo impianto fotovoltaico che renderà la sede di Taranto di Comes autonoma sotto il profilo energetico.

Sono stati inoltre acquisiti i primi mezzi elettrici per la mobilità interna allo stabilimento.



