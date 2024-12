Bonifiche, accordo tra Confindustria e commissario a Taranto

E' stato firmato oggi l'accordo-quadro tra il presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, e il commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, Vito Felicio Uricchio.

L'intesa prevede il coinvolgimento delle imprese nei percorsi di transizione giusta, mirati alla riduzione della contaminazione diffusa e puntuale, anche attraverso l'adozione di pratiche di economia circolare.

L'accordo punta inoltre a promuovere e coordinare progetti sinergici a livello nazionale e internazionale, "con l'obiettivo di favorire - è stato spiegato - uno sviluppo sostenibile e condiviso".

Particolare attenzione è rivolta alla valorizzazione e diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche e imprenditoriali, unitamente alla sperimentazione di approcci innovativi nel settore ambientale. Tra i temi centrali vi sono le bonifiche, gli ambiti strategici per il rilancio del territorio e la salvaguardia dell'ambiente.

All'incontro erano presenti il sub commissario per le bonifiche Stefania Fornaro e l'imprenditore Piero Chirulli, Ad di Serveco srl. "Con l'accordo quadro - ha sottolineato il presidente Toma - andremo a delimitare le are Sin per appurare, se sono ancora inquinate, come poterle disinquinare in modo da metterle nelle condizioni di attrarre investimenti sul territorio e creare sinergie".

Il commissario per le bonifiche Uricchio ha auspicato che il territorio possa favorire "la partecipazione più ampia delle imprese ai bandi sia locali, ricompresi nel Just transition fund".



