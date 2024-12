Azienda del Foggiano riapre grazie anche ai suoi dipendenti

Una fabbrica destinata a chiudere e che invece riaprirà i battenti a fine gennaio 2025. Una azienda che ha futuro grazie anche alla collaborazione dei propri dipendenti, 31 in tutto, che hanno avviato una raccolta fondi per conservare il posto di lavoro. È quanto accaduto alla ex Dopla di Manfredonia (Foggia), che fino a due anni fa produceva stoviglie monouso in plastica ma che adesso è pronta a farle in bioplastica.

"Un anno fa sembrava impossibile e invece oggi è realtà", ha detto Giovanni Guerra, presidente della cooperativa di lavoratori nata lo scorso anno per acquisire la ditta. Questa mattina si è svolta una conferenza stampa a Bari, nella sede di Legacoop Puglia che ha assistito i lavoratori. "Stiamo chiudendo la lunga e difficile operazione che prevede l'acquisizione dei macchinari e dello stabilimento - ha continuato Guerra - ora oltre a riprenderci il lavoro vogliamo riscattare un territorio che vuole lavorare".

"All'investimento di partenza da 1,5 milioni di euro - ha detto il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo - si sono aggiunti 1,5milioni da impiegare nel processo produttivo e di formazione".

I fondi sono stati messi assieme grazie "all'investitore istituzionale per circa 900mila euro, 130mila euro da un primo intervento di Legacoop, 1,5 milioni di mutuo in corso di istruttoria con la garanzia di Cofidi.it, e 330mila di capitale dei lavoratori grazie all'anticipo della Naspi".

Importanti però sono stati i 30mila euro raccolti in 10 giorni con "crowdfunding popolare", ha evidenziato Rollo auspicando che "la soluzione trovata alla crisi dell'azienda possa diventare esempio per altre aziende che dovessero trovarsi nella stessa situazione".



