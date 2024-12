Uliano (Fim), 'presenza Stato in ex Ilva elemento di garanzia'

"La vertenza ex Ilva per quanto ci riguarda deve trovare una soluzione industriale, una soluzione occupazionale e una garanzia complessiva perchè è una risorsa economia, industriale, nel territorio e per il Paese. Per noi è importante che lo Stato continui a mantenere un ruolo significativo al suo interno perchè è un elemento di garanzia.

Un elemento di garanzia per un equilibrio finanziario che si sta ricercando con l'aumento del tonnellaggio della produzione ma un impegno importante anche rispetto alla decarbonizzazione e quindi a tutto il processo di attenzione all'ambiente esterno e alla salute". Lo ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale nazionale Fim Cisl, intervenendo al consiglio generale a Taranto che ha eletto nuovo segretario territoriale della Fim Taranto-Brindisi Biagio Prisciano.

"Siamo impegnati - ha aggiunto - anche in altri settori a partire da quello dell'auto che anche in Puglia ha una sua presenza significativa di aziende che sono collegate al mondo Stellantis ma anche alla produzione di grandi e importanti realtà come Bosh e altri grandi fornitori che sono condizionati da un processo di transizione e trasformazione che è in atto".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA