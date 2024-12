Serie C: Sorrento-Monopoli a Potenza senza tifosi ospiti

La partita Sorrento-Monopoli (serie C, girone C), in programma domenica 5 gennaio allo stadio 'Viviani' di Potenza - dove la squadra campana disputa le sue gare interne - si giocherà senza tifosi ospiti. Lo ha deciso oggi il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, che ha preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Dopo aver ascoltato il questore, preso atto che i rapporti tra le tifoserie di Monopoli e Potenza "sono connotati da una atavica rivalità, sfociata in diverse occasioni in turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica", Campanaro ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bari, per evitare di far raggiungere loro la sede di gioco di Potenza che è quella del Sorrento per la disputa delle proprie gare interne.



