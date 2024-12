Crolla solaio nel Barese, una donna ferita gravemente

Una donna ultra 60enne è rimasta gravemente ferita dopo il crollo del solaio della sua abitazione in via Massimo D'Azeglio a Molfetta, in provincia di Bari.

Secondo quanto emerso, nel palazzo erano in corso lavori di ristrutturazione quando il solaio ha ceduto. La donna, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che dovranno mettere in sicurezza l'immobile e valutarne la staticità, e le forze dell'ordine.

Sulla vicenda la Procura di Trani ha aperto una inchiesta. L'incidente è avvenuto in una palazzina a due piani di via Massimo D’Azeglio, a Molfetta in provincia di Bari. A cedere è stato il solaio tra il primo piano dell’immobile e il piano terra. Una donna è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, il personale dello Spesal della Asl di Bari, i vigili del fuoco del comando di Molfetta e Bari per effettuati sopralluoghi e le operazioni di verifica della staticità dell’immobile.

Nella palazzina abitano quattro famiglie che potrebbero essere evacuate per motivi di sicurezza.





