Capodanno in piazza a Bari con Emma e Michele Bravi

Saranno Emma e Michele Bravi a festeggiare l'arrivo del nuovo anno in piazza Libertà a Bari. È quanto reso noto dagli organizzatori di Insieme nel 2025, lo show che condurrà nel 2025 pugliesi e turisti, nel corso di una conferenza stampa ospitata a Palazzo di città. Lo spettacolo, voluto da Radio Norba, Comune di Bari, Regione Puglia e Pugliapromozione, inizierà alle 21.30 e sarà trasmesso in diretta radio su Radio Norba e in tv sui canali 11 e 730 di Sky.

Dopo la mezzanotte spazio alla festa con i dj di Radio Norba e Radio 105.

"Grazie a Radio Norba, Bass Culture, alla Regione Puglia, ad Acquedotto Pugliese e ai tanti sponsor che hanno scelto di investire su questo evento dedicato alla nostra città, avremo l'opportunità di vivere una serata indimenticabile. Invito tutti a riempire la piazza con gioia e spirito di comunità", ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese. "È il decimo anno di fila che collaboriamo alla direzione artistica e alla trasmissione di questo grande show - ha spiegato Marco Montrone, presidente di Radio Norba -. Siamo felici di poter salutare l'arrivo del nuovo anno dal capoluogo della nostra regione". Lo show del 31 dicembre "rappresenta il nostro desiderio di proiettare il brand della Puglia, ma anche lo spirito di condivisione di tutti noi pugliesi, in uno scenario che è sempre più internazionale. Invito tutti a vivere momenti di comunità e condivisione, per dare il benvenuto a un nuovo anno di serenità e nuove opportunità", ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.



