Albero di Natale con trattori per evento benefico a Candela

Un albero di natale firmato da 200 trattori provenienti da tutta la Capitanata. È quanto realizzato a Candela, comune ai piedi dei Monti dauni nel Foggiano dove 200 trattori si sono riuniti per formare un suggestivo albero di Natale, sotto gli occhi di centinaia di visitatori. Lo spettacolo organizzato dagli agricoltori e dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Gatta ha dato vita ad un'azione benefica in favore della terapia intensiva neonatale del policlinico Riuniti di Foggia, attraverso una raccolta fondi. "Felicissimo di questa iniziativa - ha sottolineato il sindaco - Grazie agli agricoltori di Capitanata per questo evento che va ad arricchire il format del Natale a Candela, in questo caso anche per uno scopo benefico ".



