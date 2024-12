Vertenza Cittadella Carità, vigilia di Natale sit-in a Taranto

Sit-in di protesta, la vigilia di Natale, dei dipendenti della Cittadella della Carità di Taranto, struttura sanitaria che opera in regime di convenzione con l'Asl, per la mancata erogazione delle retribuzioni di novembre e tredicesima 2024, l'assenza delle retribuzioni di aprile 2024, della seconda tranche della tredicesima 2023 e del premio incentivante del 2024. L'iniziativa è organizzata da Fp Cgil, Cisl Fp e Fials, che rivolgono un appello per la risoluzione della vertenza al presidente della Fondazione della Cittadella della Carità, al direttore generale dell'Asl, alla Regione Puglia, all'azienda Soave e all'arcivescovo di Taranto.

"Senza stipendio e senza prospettive - annunciano i sindacati - i lavoratori e le lavoratrici della struttura sanitaria tarantina il prossimo 24 dicembre (dalle 9.30 alle 12.30) sposteranno la loro protesta davanti al piazzale della Concattedrale Gran Madre di Dio".

Sarà proprio la Concattedrale, aggiungono, "architettura voluta dalla Curia Arcivescovile e progettata da Giò Ponti, la testimone muta di una situazione che va complicandosi sempre di più, vista la mancata erogazione delle retribuzioni".

Per Cosimo Sardelli della Fp Cgil, Flavia Ciraci della Cisl Fp ed Emiliano Messina della Fials la vertenza è in una "grave fase di stallo. Quella della vigilia di Natale sarà un'assemblea pubblica che porterà anche all'attenzione della cittadinanza la condizione di costante incertezza in cui da oltre un anno vivono tutti gli operatori del settore. Una condizione che mina ulteriormente il già depauperato quadro di offerta sanitaria del territorio".

Secondo le organizzazioni sindacali "non c'è più tempo da perdere, le istituzioni regionali e territoriali intervengano urgentemente a sanatoria di una situazione diventata davvero inverosimile".



