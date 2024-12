Vendute aree dismesse della stazione di Brindisi

L'obiettivo è riqualificare un'area urbana e potenziare l'intermodalità a servizio di passeggeri e utenti della stazione. Per questo "Fs sistemi urbani, Rete ferroviaria italiana(Rfi) e Comune di Brindisi hanno perfezionato la vendita di alcune aree ferroviarie dismesse di stazione", estese per circa 14mila metri quadrati si legge in una nota. Si tratta dell'ex scalo merci, ceduto da Rfi, che diventerà un parcheggio di scambio che "include un terminal bus, una zona car-bike sharing" e un'altra di sosta per auto per 360 stalli", prosegue la nota in cui si evidenzia che "l'iniziativa, si inserisce nel solco dei protocolli d'Intesa sottoscritti tra Fs e il Comune di Brindisi".



