Uomo ucciso a Lecce, agguato a colpi di kalashnikov

E' stato utilizzato un kalashnikov per l'omicidio di Giuseppe De Giosa, il 43enne di Bari, già noto alle forze dell'ordine, ucciso questo pomeriggio in via Papini a Lecce. Almeno tre i colpi esplosi, secondi i primi rilievi compiuti dalla polizia scientifica. La salma è stata trasferita in obitorio, in attesa dell'affidamento dell'autopsia.

All'interno della Fiat Panda con la quale la vittima è giunta sul posto e anche all'esterno, vicino al cadavere, sono stati rinvenuti sette chili di hascisc imballati e pronti per lo smercio. Circostanza che sembra avvalorare l'ipotesi dell'omicidio legato a contrasti nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. La vittima, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe aver 'invaso il territorio' incorrendo nella reazione dei killer. Ma gli inquirenti non escudono alcuna pista. Le indagini della polizia sono coordinate dalla Dda di Lecce. Sul posto il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi e il sostituto Giovanna Cannarile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA