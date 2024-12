Sisto, 'intelligenza artificiale rischio per avvocati'

"I giovani avvocati devono essere bravissimi, perché c'è un nemico in agguato rappresentato dall'intelligenza artificiale, un grande fantasma nero. Con l'intelligenza artificiale anche i non laureati possono scrivere splendide memorie, indipendentemente dalle proprie competenze.

Con l'intelligenza artificiale si corre il rischio di un livellamento verso l'alto che può piallare le competenze". Così il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, nel corso del suo intervento - in videocollegamento da Roma - con la cerimonia 'Cinquant'anni di toga', in corso nell'aula magna della Corte d'Appello di Bari.

"Quella di oggi è una festa, ma non ci dobbiamo distrarre dalla consapevolezza che dobbiamo difendere questa professione strenuamente, con i denti". Il viceministro si è detto "non ottimista" sul futuro della professione anche per il "brutto segnale" del calo degli iscritti all'esame da avvocato: "Ci sono più pensionati che non iscritti, quest'anno abbiamo registrato 1300 presenze in meno", ha aggiunto, sottolineando come il calo riguardi maggiormente le donne degli uomini.



