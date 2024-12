Riapre il museo di Biologia Marina di Porto Cesareo

Dopo 10 mesi di chiusura e importanti lavori di restauro e modernizzazione, il Museo di Biologia Marina di Porto Cesareo riapre domani le sue porte ai visitatori.

L'evento sarà aperto al pubblico e vedrà la partecipazione di autorità locali, esperti di biologia marina e rappresentanti delle istituzioni scientifiche che collaborano con il museo.

Grazie ai lavori di rinnovamento, la struttura si presenta oggi con un allestimento moderno e interattivo, progettato per offrire un'esperienza immersiva a grandi e piccoli.

L'obiettivo principale è stato quello di rimuovere le barriere fisiche e cognitive per migliorare la fruizione delle collezioni del museo. Tra le principali novità: Colorato allestimento esterno: al posto dell'anonimo edificio di una volta, la nuova veste vede delfini, tartarughe, pesci luna e squali che nuotano nel mare azzurro sui tre lati esposti del museo. Sono state poi realizzate esposizioni interattive: realtà aumentata per ammirare i fondali dell'Area Marina Protetta, percezione tattile sulle specie marine e diffusione fragranza per percezione olfattivo-sensoriale e sonora (rumore del mare). Percorsi didattici: allestimento di diorami che raffigurano il fondale a coralligeno e a Posidonia oceanica, ricchi di animali e vegetali e poster "animati", con elementi tattili, testi in Braille e organismi che sporgono dalla superficie. Nella sala per le attività educative sono stati installati monitor per video standard LIS; scanner e stampante 3D per realizzazione di modelli.

Collezioni storiche valorizzate: Campioni unici e rare specie provenienti dal Mar Ionio con una illuminazione che enfatizza gli esemplari e tutta a risparmio energetico



