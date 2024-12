A Foggia arriva la Gira Band con ragazzi speciali

A Foggia arriva la Gira Band formata da ragazzi speciali con problemi dello spettro autistico seguiti dell'associazione il Girasole. La presentazione questa mattina nell'ambito dell'evento "Note di Natale". La gira band è composta da sei ragazzi maggiorenni.

L'attività rientra nell'ambito del progetto All Aut Inclusive della stessa associazione. Si tratta del risultato di un percorso di co-progettazione intrapreso con il comune di Foggia dopo l'avviso pubblico regionale sul "fondo per l'inclusione sociale delle persone con disabilità" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"L'idea è nata dopo aver visto e constatato come i nostri ragazzi amino la musica ma che siano anche molto soli. Abbiamo deciso di offrire loro uno spazio di aggregazione grazie al potere della musica - ha sottolineato la psicoterapeuta Cristina Bubici vice presidente dell'associazione - C'è chi canta, chi suona la batteria, chi le percussioni e con il nostro musicista abbiamo messo su questa band musicale che sceglie di mettere in campo i migliori talenti dei nostri ragazzi". La vice presidente spiega anche che sono disponibili on line già alcuni lavori della Gira Band. "C'è una canzone già proposta il 25 novembre per la giornata internazionale della violenza contro le donne.

Oggi propongono i canti natalizi e piano piano li metteremo sempre più in mostra"



