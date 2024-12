Un uomo di 80 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Fasano, in provincia di Brindisi. A quanto si apprende, l'anziano sarebbe deceduto dopo essere caduto nei pressi della scala d'ingresso dell'appartamento in cui viveva. Accanto al cadavere sono state ritrovate tracce di sangue che in questa fase gli investigatori ritengono compatibili con la caduta accidentale. Le indagini sono condotte dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA