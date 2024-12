Trenitalia, nelle festività 2 Frecciarossa notturni Milano-Lecce

Nelle giornate a più alta mobilità (21 e 22 dicembre e 4 e 5 gennaio) circoleranno due Frecciarossa notturni tra Milano e Lecce: il Frecciarossa 9561 (Milano Centrale p. 22.45 - Lecce a. 8.09) e il Frecciarossa 9562 (Lecce p. 20.55 - Milano Centrale 7.40). Lo rende noto Trenitalia (gruppo Fs), illustrando le novità introdotte nella nuova offerta invernale.

Confermata l'offerta sulla linea Adriatica con venti Frecciarossa al giorno tra il nord Italia (Milano/Venezia/Torino/Bologna) e la Puglia: due coppie Venezia - Lecce, tre coppie Milano - Lecce, una coppia Torino - Lecce, tre coppie Milano - Bari e una coppia Milano - Taranto.

Sedici i collegamenti al giorno tra la capitale e le città pugliesi: quattro coppie Roma - Lecce, una coppia Milano - Lecce (via Roma), una coppia Roma - Bari, una coppia Milano - Taranto e rientro Taranto - Torino (via Potenza) e una coppia Milano - Foggia. Viene confermata, inoltre, l'offerta di Intercity Giorno e Notte con 14 coppie di treni al giorno sulle tre principali direttrici a cui si aggiungono sei treni nel weekend.

Durante i weekend è possibile sperimentare il Salento Line, il servizio tra Bari e Lecce a vocazione turistica che serve tutte le località della linea.

Quanto all'offerta delle Ferrovie del Sud Est, viene precisato che sono oltre 200 i treni al giorno e 1500 le corse bus che servono le province di Bari, Taranto, Brindisi e Lecce.

Da quest'anno, la domenica e nei giorni festivi circolano anche dieci treni al giorno sulla linea Bari - Martina Franca con fermate nelle località turistiche di Alberobello e Locorotondo.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio sono inoltre attivi sei collegamenti bus terra&mare tra Alberobello, Polignano a Mare, Locorotondo, Fasano e Monopoli per visitare la Valle d'Itria. Il 16 gennaio previsti collegamenti straordinari in treno per l'accensione della Fòcara di Novoli.



