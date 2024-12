Tosca in scena al Petruzzelli con la regia di Hugo de Ana

Andrà in scena venerdì 20 dicembre al teatro Petruzzelli di Bari la prima di Tosca del maestro argentino Hugo de Ana che ha curato regia, scene e costumi dell'opera di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è tutto esaurito per tutte le date.

Dirigerà l'orchestra delteatro Petruzzelli Francesco Cilluffo, maestro del coro sarà Marco Medved; maestro del coro di voci bianche Emanuela Aymone. Il disegno luci è di Valerio Alfieri.

L'allestimento scenico è della fondazione teatro comunale di Bologna.

Daranno vita all'opera Jennifer Rowley (Floria Tosca 20, 22, 27, 29 dicembre), Courtney Mills (Floria Tosca 21, 26, 28 dicembre), Gaston Rivero (Mario Cavaradossi 20, 22, 27, 29 dicembre), Vincenzo Costanzo (Mario Cavaradossi 21, 26, 28 dicembre), Dalibor Jenis (Il Barone Scarpia 20, 22, 27, 29 dicembre), Vittorio Vitelli (Il Barone Scarpia 21, 26, 28 dicembre), Dongho Kim (Cesare Angelotti), Massimiliano Chiarolla (Spoletta), Stefano Marchisio (Il Sagrestano), Domenico Apollonio (Sciarrone).

In programma al teatro Petruzzelli venerdì 20 dicembre alle 20.30, sabato 21 dicembre alle 18, domenica 22 dicembre alle 18, giovedì 26 dicembre alle 19, venerdì 27 dicembre alle 20.30, sabato 28 dicembre alle 18 e domenica 29 dicembre alle 18.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA