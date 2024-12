Mattarella sarà a Lecce per 70/o anno accademico UniSalento

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà il 17 gennaio prossimo a Lecce alla cerimonia di inaugurazione del 70/o anno accademico dell'Università del Salento. Lo rende noto il rettore, Fabio Pollice.

"È con immenso piacere che apprendiamo dal Quirinale che il Presidente della Repubblica ha accolto l'invito a presenziare alla nostra inaugurazione - dice Pollice - Lo attendiamo con gioia a Lecce per condividere il percorso storico di un ateneo che è nato grazie alla spinta delle istituzioni locali e delle singole famiglie, famiglie che nel 1955 si tassarono per consentire attraverso un investimento collettivo la realizzazione di un modello di sviluppo assolutamente lungimirante, incentrato sulla cultura e sulla conoscenza. Oggi possiamo contare su un ateneo dinamico e innovativo in grado di contribuire allo sviluppo del territorio, di cui alimentiamo la crescita collaborando con reciproco beneficio con attori pubblici e privati, con il costante apporto di competenze, professionalità e tecnologie".

"L'Università del Salento - aggiunge - è anche diventata dispositivo di connessione tra la scala locale e quella globale, a beneficio dell'internazionalizzazione dell'intero sistema territoriale e della sua proiezione mediterranea. La visita del Presidente Mattarella ci onora e ci riempie di orgoglio, e avviene in un momento di alto valore simbolico e molto significativo per la storia della nostra università".



