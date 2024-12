Pd Puglia, rilancio sito e app per coinvolgere nuove generazioni

"Il nuovo sito del Pd Puglia viene incontro alle esigenze di costruire un rapporto nuovo e diretto con i pugliesi. Non sarà solo uno strumento per gli iscritti ma soprattutto uno spazio politico per costruire una relazione diretta tra la politica e i cittadini". Lo dichiara il segretario del Pd Puglia, Domenico De Santis, presentando alcune nuove iniziative digitali dei dem. In particolare il rilancio del portale ufficiale 'pdpuglia.org' e il lancio di una nuova app, "uno spazio moderno e funzionale pensato per migliorare la comunicazione e l'interazione promuovendo un dialogo costruttivo con i cittadini e gli iscritti".

"Ogni giorno ci saranno news sulle attività del Pd e dei suoi rappresentanti istituzionali. Ci sarà anche uno spazio - spiega De Santis per interagire direttamente con il gruppo dirigente per costruire un rapporto diretto. La sua ideazione è frutto di Andrea Ottomanelli e del nostro gruppo di giovani che ringrazio pubblicamente".

"I nuovi strumenti digitali messi a punto da Andrea Ottomanelli - spiega Giulia Iacovelli, comunicazione Pd Puglia - rappresentano una vera e propria svolta per la comunicazione del Pd Puglia. Non solo le nostre idee e le nostre attività riusciranno così a raggiungere molte più persone, ma sarà ancora più evidente la volontà di questo gruppo dirigente di raggiungere e coinvolgere in primis le nuove generazioni. In pieno stile primavera pugliese, al centro del progetto ci sono i cittadini e i militanti".



