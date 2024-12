Foggia lascia ultimo posto qualità vita, Bari prima per clima

Restano tutte nella seconda metà della classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita le sei province pugliesi anche se in quatto segnano un miglioramento rispetto all'anno scorso: Foggia lascia l'ultimo posto risalendo di 8 posizioni, mentre Brindisi sale di undici posizioni; Bari è la migliore delle aree metropolitane del Sud Italia, posizionandosi al 65esimo posto (+4 rispetto al 2023) con il primato italiano per qualità del clima. Come ogni anno l'Indagine del Sole 24 Ore misura il benessere nei territori italiani tra le 107 province.

Tra gli altri dati del report di quest'anno Lecce e Bat che perdono un posto rispetto al 2023 (72esima e 85esima) , mentre Taranto sale di tre posizioni e si piazza al 94esimo posto. La classifica è una media delle medie calcolata su 90 indicatori da fonti certificate (Istat, Banca d'Italia, Istituto Tagliacarne, Infocamere e molti altri), su base provinciale e rapportati alla popolazione residente, divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, salute e società; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Dall'incrocio di questi elementi Foggia guadagna otto posizioni, piazzandosi al 99esimo posto. Brindisi è la seconda realtà del Sud con una crescita maggiore: dal centesimo posto dello scorso anno all' 89esimo attuale (solo Trapani ha fatto meglio con un + 14). La Puglia oltre ad essere per tutte e sei le province nella seconda metà della classifica ha anche un altro dato negativo. Bari e la Bat, infatti, sono al 102esimo e 107 posto in Italia per denunce di furti di autovetture.

Bari è la prima in Italia per qulità del clima, spinta da giornate di sole e alto livello di comfort climatico. Foggia è al 90esimo posto per la qualità dei bambini. Tra le città dove si registrano problemi con la raccolta differenziata a Taranto, che è al 105esimo posto.



