Epifanio I, 'Usa continueranno a sostenere Ucraina'

"Crediamo che l'insediamento di Trump sia una cosa interna degli Stati Uniti e del popolo statunitense che ha scelto liberamente il proprio presidente. Siamo convinti che gli Stati Uniti continueranno a supportare l'Ucraina in questa guerra". Lo ha detto, incontrando la stampa a Bari, Epifanio I, metropolita di Kiev e Ucraina, nel giorno in cui gli ortodossi festeggiano San Nicola.

Il primate ha pregato sulla tomba del patrono di Bari per chiedere la pace. "Noi preghiamo affinché Dio avvicini la nostra vittoria, la vittoria della verità e siamo convinti che in futuro, gli Stati Uniti, l'Europa e tutto il mondo civilizzato e democratico continuerà a supportare e ad aiutare l'Ucraina", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA