Agguato nel Barese, un morto e un ferito

Un uomo è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre era in via Salvi, a Corato (Bari).

Un'altra persona è rimasta ferita e ha raggiunto autonomente il pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Per la vittima, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Indagato la Procura di Trani, sul posto polizia e carabinieri.

La vittima sarebbe un uomo di circa 55 anni che al momento dell'agguato era in strada con la moglie e con suo fratello, rimasto ferito. Ad agire sarebbero state tre persone che, a bordo di un'auto, avrebbero avvicinato i due facendo fuoco: per il 55enne non c'è stato scampo. È invece illesa la donna. Non si esclude che l'accaduto sia da inquadrare in un regolamento di conti tra gruppi criminali della città. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono affidate ai carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e ascoltando chi era in strada al momento dell'agguato.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA