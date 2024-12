Cane cade in pozzo da 10 metri, recuperato nel Brindisino

Un cane da caccia è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che era caduto in un pozzo profondo circa dieci metri e senza acqua, in località Moretto a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Ad allertare i soccorsi è stato il padrone dell'animale di razza Breton, che era impegnato in una battuta di caccia con altre persone.

L'intervento dei vigili del fuoco del comando brindisino è avvenuto intorno alle 7:20 di questa mattina. Con tecniche di soccorso Saf, speleo alpino fluviale, i pompieri hanno imbracato il cane e lo hanno riportato in superficie. L'animale aveva qualche ferita e perdeva sangue ma le sue condizioni generali sono buone. È stato affidato al suo padrone che lo farà visitare da un veterinario. Il pozzo è stato messo in sicurezza.



