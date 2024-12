Blues for Pino, un progetto live e discografico su Pino Daniele

Da Je so' pazzo a Nun me scuccià, passando per A me me piace o' blues e Yes I know my way. Il 2025 si apre "Blues for Pino", un progetto live e discografico che unisce il chitarrista e produttore napoletano Osvaldo Di Dio ai musicisti che hanno segnato la storia artistica di Pino Daniele e che tonano assieme dopo oltre 40 anni: Gigi De Rienzo (basso), Rosario Jermano (percussioni), Ernesto Vitolo (tastiere) e Lele Melotti (batteria).

Il progetto prende il via con due appuntamenti live prodotti da Barley Arts: il 5 gennaio al Teatro Nuovo di Martina Franca (TA), in una serata ricca di significato nel decimo anniversario della scomparsa dell'artista, che vedrà anche la partecipazione di Raiz come ospite speciale; e il 9 gennaio al Blue Note di Milano, per due set già sold out (20:30 e 22:30).

I live precedono l'uscita dell'album "Blues for Pino", disponibile dal 10 gennaio 2025 su etichetta Odd Music e distribuito da Warner Music Italy.



