Tizzano, 'sono ottimista, Giochi del Mediterraneo si faranno'

"C'è ancora tanto da fare, ma oggi sono ottimista e convinto che i Giochi si faranno". Così il presidente del comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano al termine dell'incontro che si è svolto a Taranto per fare il punto sullo stato dell'arte delle opere e per l'organizzazione dei Giochi 2026.

"Fino ad un anno fa - ha dichiarato Tizzano - eravamo molto preoccupati per i gravi ritardi accumulati nei quattro anni precedenti, tanto che stavamo decidendo di portare i Giochi altrove, ma oggi abbiamo apprezzato quel grande cambio di passo richiesto e che ci fa ben sperare".

Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha espresso "soddisfazione per gli obiettivi centrati" dalla sua struttura nel 2024 e per il riconoscimento ottenuto oggi dal comitato internazionale. "Esattamente un anno fa - ha spiegato - nella riunione a Tirana, lessi negli occhi di tutti i componenti del comitato internazionale solo perplessità sulla fattibilità di far partire soprattutto le grandi opere entro il 2024 ma oggi - ha continuato il Commissario - alla luce dei tanti lavori appaltati e tra cui i più importanti già partiti, ho visto gli stessi componenti del comitato molto più sollevati e ottimisti per il futuro".

"Continueremo con la stessa determinazione - ha concluso il commissario Ferrarese - per realizzare la più importante manifestazione sportiva nella storia del Mezzogiorno d'Italia".





