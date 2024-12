Tenta di colpire l'ex moglie col martello, arrestato 33enne

Ha raggiunto la ex moglie nel negozio in cui lavora, e dove c'erano anche i suoi due figli minorenni, e ha tentato di colpirla con un martello da carpentiere. Per questo un 33enne della provincia di Lecce è stato arrestato dalla polizia. L'aggressione è stata compiuta sabato scorso e la polizia ne dà notizia oggi in un comunicato, precisando che il 33enne era già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova e dopo l'arresto è stato portato in carcere a Lecce.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, anche con l'aiuto delle telecamere del negozio che hanno ripreso la scena, il 33enne, arrivato in negozio, aveva iniziato a urlare contro la donna e poi, durante una colluttazione, la ex moglie era finita a terra. E' stato a questo punto che il 33enne è andato a prendere il martello dall'auto tentando di colpirla. E' stato l'intervento di un parente della donna a metterlo in fuga.





