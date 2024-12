Sciopero trasporti, Usb, 'in Puglia altissime adesioni'

"Come Usb stiamo registrando altissime adesioni degli autoferrotranvieri pugliesi già dalle primissime ore di stamane con corse soppresse nelle Fal, Amtab, Stp Bari, Stp Brindisi, Stp Lecce". Lo comunica all'ANSA Francesco Laterza, Usb Lavoro Privato-Settore Tpl.

"Oggi - prosegue - anche i lavoratori dei trasporti pubblici pugliesi sono in sciopero. Uno sciopero inizialmente limitato a 4 ore da una ordinanza del ministro Salvini, poi sospesa dal Tar in seguito a ricorso di urgenza presentato dalla Usb".

"Oggi - conclude - i lavoratori della Puglia e di tutta Italia si stanno dimostrando uniti e compatti non solo per rivendicare e difendere il diritto di sciopero contro l'arroganza del ministro Salvini, ma anche contro l'ennesimo rinnovo contrattuale farsa che non garantisce salari dignitosi, diritti e sicurezza".



