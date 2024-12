Procura Lecce, su Twiga assoluzioni solo per occupazione abusiva

"In relazione alle vicende relative alla realizzazione del Twiga nel territorio del comune di Otranto, occorre precisare che, così come evidenziato dalla stragrande maggioranza degli organi di informazione ma evidentemente mal interpretato da terzi, la Corte d'Appello di Lecce" con la decisione del 9 dicembre scorso, "non ha pronunciato, eccezion fatta per il residuale reato di occupazione abusiva contestato a Cariddi Pierpaolo e De Santis Raffaele, alcuna sentenza di assoluzione nel merito, limitandosi a rilevare l'intervenuta depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio contestato agli imputati e la prescrizione per i restanti reati. Quanto alla illiceità delle opere significativa è la disposta trasmissione degli atti al Comune di Otranto ai sensi dell'art. 31 dpr 380/01. Giova ricordare, per completezza d'informazione, che pende tuttora in primo grado il processo per le vicende corruttive connesse anche alla realizzazione del Twiga". Lo dichiara in una nota il procuratore facente funzioni di Lecce, Guglielmo Cataldi, in merito alle polemiche sorte dopo la sentenza.

L'imprenditore Flavio Briatore, che dopo l'inchiesta aveva ritirato il marchio Twiga dal cosiddetto resort dei vip in fase di realizzazione, ha parlato di "malagiustizia" e di una "Puglia" che gli ha sempre messo "i bastoni tra le ruote". La sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha invece sottolineato che l'esito del processo "induce ad una riflessione attenta sulla necessità di maggiore equilibrio nel rapporto tra l'iniziativa privata e l'azione di controllo esercitato dalle istituzioni". I due poi si sono sentiti telefonicamente dato che la sindaca aveva invitato l'imprenditore a collaborare a un progetto per il porto turistico di Lecce.



