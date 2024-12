Riapre l'antica chiesa di San Giovanni di Dio a Foggia

"E' una grande gioia perchè è un'antica chiesa di questa città, che riapre le porte alla cittadinanza. Ma soprattutto riapre le porte per studenti, docenti e tutto il personale accademico e universitario". Così l'arcivescovo della diocesi di Foggia-Bovino, monsignor Giorgio Ferretti, questa mattina alla riapertura della storica chiesa San Giovanni di Dio dopo una serie di lavori di restauro.

La storica chiesa, che si trova lungo via Arpi, arteria nevralgica del centro antico di Foggia, sarà destinata a cappella universitaria, luogo di spiritualità e spazio per iniziative culturali e di solidarietà e si colloca all'interno di una rinnovata collaborazione tra l'Ateneo e l'Arcidiocesi Foggia-Bovino. Distrutta dal terremoto del 1731, la chiesa fu ricostruita nel 1748 in forme barocche. "In particolare in questo polo umanistico dell'università di Foggia con circa 5mila studenti - ha continuato monsignor Ferretti - è una grande gioia per noi dare assistenza spirituale ed un luogo di preghiera a tutti coloro che lo desiderano". "Come comunità accademica, ed in primis il rettore Lo Muzio, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di monsignor Ferretti di riaprire al culto un luogo storico, che non sarà solo un luogo di culto, ma supporterà anche i nostri studenti nel percorso accademico e spirituale", ha sottolineato il professor Danilo Leone delegato del rettore alla terza missione.



