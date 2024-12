Ospedale di Altamura è 'digitale', cartella clinica arriva al Ps

L'ospedale di Altamura (Bari) è il primo in Puglia ad aver completato la digitalizzazione delle attività di Pronto soccorso, integrandole con il percorso di Cartella Clinica Elettronica dei reparti: un'avanguardia della Sanità pubblica digitalizzata, anche a livello nazionale. Nei giorni scorsi, è stato percorso un tratto fondamentale per attivare, testare e mettere a regime l'integrazione fra il sistema informatico Edotto del Pronto Soccorso, la Cartella Clinica Elettronica Regionale e la Piattaforma Regionale SIRDimm di Radiologia. Un sistema articolato e complesso in grado di garantire la continuità assistenziale, offrendo un unico strumento di comunicazione - la Cartella clinica elettronica - per facilitare l'integrazione operativa tra i professionisti sanitari coinvolti nelle varie specializzazioni, tra cui - oltre al Pronto Soccorso - Radiodiagnostica, Laboratorio Analisi (in corso d'integrazione) e reparti di degenza, all'interno della rotta segnata dal progetto regionale di digitalizzazione dei percorsi sanitari e di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico: un progetto che Regione ed Innovapuglia sono pronte ad estendere a tutte le altre aziende sanitarie e la ASL Bari agli altri ospedali gestiti direttamente.

"La Puglia è protagonista - commenta il presidente della Regione, Michele Emiliano - di una vera e propria 'rivoluzione digitale' che sta interessando la Sanità pubblica. Innovare, cambiare, migliorare sono i paradigmi di uno sforzo notevole che ha un obiettivo fondamentale: garantire ai pugliesi la migliore sanità possibile, al passo con la modernità e l'innovazione e senza doverla andare a cercare altrove". "L'impegno della ASL Bari sul versante della digitalizzazione dei percorsi sanitari - aggiunge l'assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese - apre la strada ad un processo strategico che consentirà anche a tutte le altre aziende sanitarie pugliesi di essere parte integrante di questo cambiamento: per farlo servono risorse, tecnologie e professionalità su cui la Puglia sta investendo con convinzione". L'innovazione realizzata al "Perinei" ha importanti ricadute cliniche e pratiche, perché le richieste di esami radiologici (Rx, ecografie, tac e Risonanza) fatte dai medici del Pronto Soccorso possono essere visualizzate e refertate sul SIRDimm dai radiologi e, in tempo reale, essere consultate sui monitor del Pronto Soccorso tramite il sistema Edotto, abbattendo di fatto i tempi di esecuzione dei processi e migliorando tempi di attesa e percorsi per i pazienti.

"Questa è la Sanità del futuro - sottolinea il direttore generale facente funzioni, Luigi Fruscio - in cui il digitale prende il posto di tutto ciò che è analogico". "Abbiamo lavorato per oltre un anno all'integrazione della Cartella clinica elettronica - spiega Annalisa Altomare, direttore di presidio - con tutte le attività ospedaliere e ambulatoriali del nostro ospedale, che è stato scelto dalla Regione per sperimentare e mettere in pratica un percorso di innovazione che trasforma il Perinei in un vero e proprio ospedale digitale".



