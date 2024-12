Nel Foggiano i trattori diventano albero di Natale solidale

A Candela, nel Foggiano, i trattori diventano un grande albero di Natale solidale.

Patrocinata dal Comune, l'iniziativa è stata promossa dalle associazioni 'Agricoltori di Capitanata', 'Masserie Santagatesi', 'Agricoltori Italiani Puglia' e 'Associazione Agricoltori e Allevatori Pugliesi - Monti Dauni e Tavoliere'. Un evento suggestivo che coniuga tradizione e intrattenimento al quale, gli organizzatori, hanno voluto aggiungere un obiettivo solidale: raccogliere fondi da destinare alla terapia intensiva del reparto di neonatologia del policlinico Riuniti di Foggia diretto dal Gianfranco Maffei.

"Sono sicuro - ha commentato il sindaco di Candela, Nicola Gatta - che sarà una grande festa, un bellissimo spettacolo per tutti.

L'obiettivo benefico rende ancora più significativo questo evento che nel creare intrattenimento e divertimento ci ricorda che non dobbiamo dimenticare chi soffre. Siamo davvero onorati di poter ospitare questa manifestazione all'interno della bellissima cornice di Villa Torre Bianca, lo scenario ideale per questa iniziativa".

L'appuntamento è fissato per il prossimo 18 dicembre: i trattori cominceranno a radunarsi dalle 16 per dare il via, alle 18, all'accensione dell'albero e ad uno spettacolo di luci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA