Il Metropolita di Kiev e Ucraina in visita a Matera e Bari

Una preghiera sulla tomba di San Nicola per chiedere la pace per l'Ucraina. È quanto farà lunedì prossimo, il metropolita di Kiev e Ucraina Epifanio I, che sarà in Puglia e Basilicata per due giorni, il 15 e 16 dicembre. La prima visita in Italia di Epifanio I sarà contrassegnata nella giornata di domani dall'incontro con Papa Francesco, come anticipato dall'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash. Poi, il viaggio proseguirà a Matera il 15 dicembre dove sarà accolto dall'arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo e visiterà la Cattedrale "Maria Santissima della Bruna".

A seguire, una conferenza stampa nel Salone degli Stemmi e una visita ai Sassi di Matera. Nel pomeriggio, la delegazione farà tappa ad Altamura e Gravina in Puglia, dove sono previsti incontri istituzionali e celebrazioni liturgiche.

L'agenda del Metropolita di lunedì 16 si aprirà alle 8.30 con l'incontro con il sindaco di Bari, Vito Leccese, che gli darà il benvenuto nella basilica pontificia di San Nicola, a nome della città. Alle 9.30 è prevista la Divina Liturgia di Epifanio I nella cripta della basilica a cui seguirà alle 11 una conferenza stampa a cui parteciperà anche l'ambasciatore Yurash. Alle 12.00 ci sarà un incontro privato con l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, e poi una visita nella cattedrale di San Sabino e nel museo diocesano della città.



