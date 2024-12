Giochi Mediterraneo: da gennaio ricostruzione stadio Taranto

Partiranno entro gennaio 2025, per concludersi nella primavera del 2026, i lavori per la ricostruzione dello stadio 'Erasmo Iacovone', di Taranto, tra gli impianti sportivi che ospiteranno i Giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre del 2026.

Oggi il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, e la sua struttura tecnica (coordinata dall'ingegnere Silvio Scarcelli e con il Rup ingegnere Alessandro Zito), hanno incontrato l'impresa aggiudicataria dei lavori per la ricostruzione dello stadio.

Hanno partecipato all'incontro il rappresentante dell'impresa esecutrice 'Seli Manutenzioni Generali Srl', Riccardo Cucini, i progettisti Alessandra Romano, Tobia Zordan, Federico Rosa e l'Alberto Cecchetto.

"Questa - ha detto il commissario Ferrarese è una giornata importante per l'avvio della realizzazione dell'impianto bandiera dei Giochi del Mediterraneo e corona lo sforzo della struttura commissariale profusa in questi mesi di attività".





