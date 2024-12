Firmano contratto a tempo indeterminato 49 ausiliari Asl Bat

"Dopo tanti sacrifici la firma del contratto è come un sogno che si realizza". È il commento più ripetuto da alcuni dei 49 ausiliari pulitori della Sanitaservice Asl Bat entrati in organico nelle strutture ospedaliere di Barletta, Andria e Bisceglie. I contratti a tempo indeterminato sono stati firmati questa mattina a Barletta.

A partecipare al concorso sono state 4.500 persone e "con la firma dei primi 49 contratti raggiungiamo un altro importante traguardo per Sanitaservice: cominciamo a colmare la cronica carenza di personale per migliorare ancora di più i servizi che mettiamo in campo per i cittadini", ha spiegato Annachiara Rossiello, amministratrice unica di Sanitaservice Asl Bat che spera di poter "arrivare all'assunzione di tutte le 117 unità lavorative previste nel business plan approvato".

"Sappiamo i sacrifici che molte lavoratrici e molti lavoratori hanno fatto in questo periodo in cui Sanitaservice ha operato con una carenza di ausiliari - ha detto la direttrice generale della Asl Bat, Tiziana Dimatteo - ma da oggi è iniziato un percorso che porterà a incrementare la dotazione organica e siamo davvero felici anche per i neo assunti che entrano con un ruolo importante nella grande organizzazione sanitaria territoriale".

"Ora speriamo che ci possa esser ancora spazio per altre assunzioni nel breve e nel medio periodo così da poter valorizzare al massimo anche il concorso espletato negli scorsi mesi", ha concluso Ivan Viggiano, direttore amministrativo della Asl Bat.



