Droni e satelliti per monitorare acque e aria a Taranto

Droni e satelliti in grado di rilevare informazioni su qualità di aria, acque e aree verdi di Taranto. Una architettura tecnologica che intende osservare con precisione le trasformazioni di spazi territoriali estesi. È quanto è possibile fare con il progetto Calliope, coordinato dal Comune di Taranto e messo a punto dal distretto tecnologico aerospaziale di Puglia, che sarà presentato lunedì prossimo nel corso di un appuntamento ospitato nel castello aragonese del capoluogo ionico.

Il progetto impiega sistemi aeromobili a pilotaggio da remoto (droni) e servizi di osservazione spaziale della Terra che "contribuiscono a conoscere la situazione ambientale e territoriale per favorire la protezione della biodiversità", spiega una nota. I droni acquisiscono dati e informazioni di una determinata area territoriale che diventano "essenziali per interventi veloci di mitigazione delle condizioni di rischio".

Il progetto è "una chiara testimonianza di come la tecnologia e l'innovazione siano un tracciato imprescindibile per concorrere a costruire città e paesi piu vivibili e sostenibili", sostiene Giuseppe Acierno, presidente del distretto. "Aver potuto concorrere a fornire il nostro contributo in una città come Taranto è stato motivo di sprone ed extra impegno", continua Acierno che ringrazia "i nostri partners e il team del distretto che ancora una volta hanno proiettato in una dimensione cittadina una chiara testimonianza di come la tecnologia e l'innovazione siano un tracciato imprescindibile per concorrere a costruire città e paesi più vivibili e sostenibili".



