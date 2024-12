Con braccialetto elettronico insegue ex compagna, in carcere

Nonostante fosse sottoposto a divieto di avvicinamento, con braccialetto elettronico, ai luoghi frequentati dell'ex compagna, lo scorso 6 dicembre l'avrebbe inseguita per le strade di Monopoli (Bari) minacciandola anche con gesti espliciti. E, "disinteressandosi che la violazione della misura in atto sarebbe stata rilevata dai dispositivi elettronici di controllo", scrivono i carabinieri in una nota, "desisteva dall'inseguimento solo quando la vittima raggiungeva la strada più trafficata".

Per questo, un 47enne di Monopoli - già sottoposto a misura per maltrattamenti e atti persecutori - è stato portato in carcere a Brindisi dai carabinieri di Monopoli. Oltre agli alert dei braccialetti elettronici applicati sulla vittima e sull'ex compagno, i carabinieri hanno avuto conferma della violazione del divieto grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della città.



