A Bari 'Municipi sonori', in periferia la musica di qualità

Cinque serate, due formazioni musicali e tanta buona musica. Sono gli ingredienti della nuova edizione di Municipi sonori di Natale, presentata questa mattina a Bari. La manifestazione coinvolgerà i municipi cittadini che ospiteranno il quartetto d'archi e il gruppo Jazz friends.

"Siamo felici di organizzare questi cinque concerti gratuiti, con la collaborazione delle parrocchie che si aprono per diventare contenitori culturali", ha spiegato l'assessora alle Culture del Comune di Bari Paola Romano evidenziando che l'obiettivo è "portare la cultura nei luoghi più periferici della città grazie alla collaborazione del nostro partner d'eccezione: la fondazione Petruzzelli".

Si parte domani con il quartetto che si esibirà nella chiesa del Redentore del rione Libertà, e si concluderà con l'esibizione dei sestetto di fiati nella chiesa di San Marcello nel quartiere San Pasquale. "Quando, qualche anno fa, è partita questa iniziativa, il nostro obiettivo era quello di farci conoscere anche dalle persone che vivono in quartieri più lontani dal centro e che non hanno molte possibilità di assistere ad eventi nel nostro teatro - ha aggiunto Massimo Biscardi, sovrintendete della fondazione Petruzzelli -. Devo ammettere che oggi la situazione è cambiata: in questi anni in tanti sono andati al Petruzzelli dopo aver assistito ai concerti di Municipi sonori, e questa per noi è la soddisfazione più grande".



