Prostituzione minorile a Bari, due condanne a tre anni

La gup di Bari Gabriella Pede ha condannato a tre anni e un mese di reclusione Antonella Albanese e a tre anni e quattro mesi Nicola Basile, due delle 10 persone coinvolte nel presunto giro di prostituzione minorile di cui sarebbero state vittime, tra il 2021 e il 2022, quattro giovani di Bari e provincia. Basile e Albanese erano stati arrestati (in carcere) insieme ad altre otto persone lo scorso maggio, quando furono eseguite le misure richieste dal sostituto procuratore di Bari Matteo Soave. Albanese è attualmente sottoposta all'obbligo di dimora, Basile è ai domiciliari dopo aver scontato alcuni mesi in carcere.

La Procura aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per Albanese e a tre anni e otto mesi per Basile. Entrambi sono finiti a processo per prostituzione minorile: Albanese, 21enne, avrebbe - insieme a Marilena Lopez, Federica Devito ed Elisabetta Manzari, attualmente a dibattimento - indotto, favorito, sfruttato e gestito la prostituzione delle minorenni, "traendone un vantaggio economico", come scritto nel capo di imputazione.

Stessa accusa mossa a Basile, imputato anche per aver avuto dei rapporti sessuali a pagamento con due minori.

Albanese e Basile hanno risarcito le due ragazze costituite parti civili. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate in 90 giorni.



