Nuovo prefetto Foggia, 'pervasiva presenza criminali'

"Ho piena consapevolezza delle significative e rilevanti responsabilità cui sono atteso giungendo in questa provincia per quanto concerne la gestione delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica, in considerazione della pervasiva presenza di radicate organizzazioni criminali la cui penetrante attività illegale insidia fortemente il tessuto sociale ed economico, rischiando di comprometterne le potenzialità di sviluppo". Cosi il nuovo prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, in una lunga lettera di presentazione consegnata questo pomeriggio alla stampa.

Grieco, salernitano, dal 9 dicembre è prefetto di Foggia e commissario straordinario per il Comune di Manfredonia. "È una bella sfida - ha aggiunto -. È un territorio complesso come l'intero Sud Italia. Ha una grande capacità imprenditoriale, ricchezze, sviluppo soprattutto dell'agricoltura, e per questo inevitabilmente si attirano gli interessi della criminalità organizzata. A Vibo Valentia (ultimo incarico prima di Foggia, ndr) ho sciolto quattro Comuni ed un'azienda sanitaria. Ma non ho preclusioni. Si analizzano le carte. Lo scioglimento dei Comuni non è nostro obiettivo. Mentre lo è mantenerli sani".

Sulla questione del 'ghetto' di Borgo Mezzanone (dove vivono circa 3.000 migranti a seconda delle stagioni, ndr) Grieco ha sottolineato che "c'è grande attenzione per far sì che si realizzi il piano di miglioramento delle condizioni abitative" (con l'utilizzo dei fondi stanziati dal Pnrr, ndr).

Stamani in prefettura, come sottolineato ancora dal prefetto, si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, durante il quale ha incontrato anche il sindaco di Apricena Antonio Potenza, preoccupato per le due violente rapine messe a segno due notti fa ai danni di una tabaccheria e una gioielleria.

"È un'azione grave ma non credo sia caratteristica criminale di quel territorio - ha detto il prefetto -. Saranno bande provenienti molto probabilmente da fuori. Ci sarà quanto meno una maggiore presenza delle forze di polizia in quell'area".





