Dia Foggia, 'lotta alla parte imprenditoriale della criminalità'

"La sezione operativa della Dia (direzione investigativa antimafia) di Foggia dalla sua istituzione nel febbraio del 2020 si è rivolta alla parte imprenditoriale della criminalità organizzata foggiana. I risultati hanno portato al sequestro di circa 19 milioni di euro di patrimoni illecitamente accumulati, arrestato oltre 35 persone e sequestrato oltre 10 chili di sostanza stupefacente".

Così il colonnello Paolo Iannucci, a capo della sezione della Dia di Foggia, durante la presentazione del calendario 2025.

"Sono state - ha aggiunto - 103 le interdittive antimafia durante le quali abbiamo studiato il tessuto economico della provincia di Foggia che per la stragrande maggioranza è pulito.

Abbiamo particolarmente incentrato l'azione sul monitoraggio delle aziende. Cinque gli accessi ai cantieri su ordine del Prefetto, durante i quali siamo andati a verificare la corrispondenza tra le carte prodotte dalle aziende per le singole gare d'appalto e la presenza di persone, mezzi e contratti in modo che non restassero sospetti di infiltrazione".





