Consiglio regionale, mostra su artisti pugliesi del primo '900

La mostra dedicata ai pittori pugliesi del primo Novecento "nasce da un bellissimo libro che riproduce una serie di opere degli artisti pugliesi del novecento, 'Arte in Puglia'. Quando ho visto tante opere molto belle su questo libro ho pensato: 'sarebbe stupendo fare una mostra e farle vedere ai cittadini pugliesi' all'interno del nostro Consiglio regionale". Sono queste le parole con cui Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale Puglia, ha omaggiato la doppia iniziativa che si è svolta nell'Agorà del Consiglio. In particolare c'è stata l'inaugurazione della mostra ospitata nello spazio denominato 'Arte in Teca', e la presentazione del volume 'Arte in Puglia 1900-1950', dizionario biografico degli Artisti, édito da Sfera, con testo di Giacomo Lanzilotta, storico dell'arte e curatore della mostra.

Alcune opere sono di proprietà del Consiglio, ed altre "gentilmente rese disponibili dal museo Sigismondo Castromediano di Lecce, dalla Galleria Cattedrale di Conversano e dalla collezione privata 'Galante Civera'".

"In questa maniera facciamo vedere la bellezza della Puglia ed il talento dei nostri artisti che molto spesso è poco conosciuto. L'obiettivo della mostra - conclude Loredana Capone - è fare uscire queste opere dai corridoi dei palazzi, e mostrarli alle cittadine e ai cittadini pugliesi, e non solo".

Giacomo Lanzilotta evidenzia che tra le caratteristiche che emergono da questi quadri c'è "il legame alla tradizione accademica napoletana, ma rivista secondo una chiave moderna date in parte dall'influenza artistiche contemporanee".

Mimma Gattulli, segretario generale del Consiglio regionale Puglia, sottolinea che si tratta di un'esposizione "per dare luce ed evidenza ad i nostri artisti del 900 pugliese.

Attraverso i quadri si estrinseca l'amore che questi diversi pittori, da Cantatore a Speranza, a De Giosa a Galante, hanno avuto nei confronti del loro territorio".



