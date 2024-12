Calcio:presentato calendario 'CasaBari' con bandiera Gerson

E' stato presentato oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, il calendario 2025 realizzato da "CasaBari", sodalizio impegnato nella tutela della memoria sportiva dei galletti.

All'evento sono intervenuti Angela Perna, presidente della commissione consiliare Pari opportunità, Ludovico Abbaticchio, garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, Roberto Vaira, presidente del "Museo del Bari", Giovanni Morisco, presidente dell'associazione culturale CasaBari, la bandiera biancorossa "Gegè" Gerson, l'artista barese Vito Ladisa, il presidente dell'associazione Anastasis Mimmo Pesola e il vicepresidente dell'associazione Astrolabio Crescenzio Di Bari.

Presenti, inoltre, anche i consiglieri comunali Nicola Amoruso e Nicola Loprieno.

Il calendario è giunto alla sua terza edizione ed ha aggiornato la sua veste grafica: "dall'abbinamento tra maglie storiche del Bari e monumenti iconici della città che ha caratterizzato le edizioni degli scorsi anni, si è passati alle illustrazioni di Vito Ladisa con protagonista San Nicola, santo patrono della città, nelle vesti di 'super tifoso' accompagnato, nei 12 mesi, dalle immagini di alcuni tra i più importanti giocatori della storia calcistica barese, come Franco Mancini, Klas Ingesson, Igor Protti, Giovanni Loseto, Giorgio De Trizio, David Platt, Antonio Di Gennaro, Gerson, Pietro Maiellaro, Sandro Tovalieri, Joao Paulo, Totò Lopez, Paulo Vitor Barreto e Carlo Perrone", è scritto nella nota di presentazione.

Il progetto ha un respiro solidale perchè parte del ricavato del calendario (acquistabile nella sede di CasaBari e in altri shop in città) sarà devoluta alle associazioni Anastasis (parrocchia Resurrezione nel quartiere Japigia) e Astrolabio e alla federazione Le strade di San Nicola.

"Siamo felici di ospitare a Palazzo di Città la presentazione della terza edizione di questo calendario, realizzata da un team di persone che fanno del bene alla nostra città - ha dichiarato Angela Perna -. Gli amici di CasaBari e del Museo del Baricon le loro iniziative riescono sempre a trasmettere dei messaggi importanti, legati al senso di appartenenza alla città e alla passione per la nostra squadra biancorossa".

"Quello di CasaBari è un calendario bellissimo, e far parte di questa storia ed essere ritratto assieme a tante bandiere biancorosse mi rende felice e orgoglioso", ha concluso l'ex calciatore brasiliano Gerson.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA